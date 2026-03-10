Trump assicura che la guerra finirà "molto presto". Petrolio sotto 100 dollari

Dow Jones

(Teleborsa) - Per il Presidente americanolanon questa settimana, ma non durerà ancora molto eche transita per lo stretto di Hormuz sarà. Lo ha annunciato il tycoon in una conferenza stampa da Miami, che ha allentato i timori di una guerra lunga in Iran.Nel corso della giornata iper le preoccupazioni legate ad un prolungamento delle tempistiche del conflitto in Medioriente ed ilrisolutamente il, raggiungendo picchi di 120 USD. Poi, l'intervento di Trump ha rasserenato il clima: Wall Street è riuscita a chiudere gli scambi in rialzo, con ilche ha guadagnato lo 0,5%, ed il Nasdaq l'1,3%, mentre il petrolio è tornato a quotare attorno ai 90 dollari al barile (ilscambia stamattina a 87,26 dollari/barile in ribasso dell'8%)."Stiamo facendo grandi passi avanti verso ilmilitare", ha dichiarato Trump, spiegando che ie che la. "Abbiamo annientato ogni singola forza in Iran, in modo molto completo", ha aggiunto il Presidente, ribadendo che Teheran "non ha una leadership" ed "è tutto saltato in aria."A proposito della scelta della nuova, Trump si è detto, figlio dell'ex leader morto sotto i bombardamenti, ed ha affermato che "porterà altri problemi al suo Paese". Per Trump, occorrerebbe scegliereed ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono "essere coinvolti" nella scepta della nuova leadership.A proposito del, il tycoon ha risposto alle minacce di un portavoce di Teheran, affermando che legrazie alla guerra, ed hase dovesse bloccare il greggio". "Li colpiremo così duramente che non sarà possibile per loro o per chiunque altro li aiuti a recuperare quella parte del mondo", ha detto Trump.Nella giornata di ieri,, una telefonata durata circa un ora, durante la quale il leader russo avrebbedegli Stati Uniti pera. Trump ha riferito che Putin sarebbe rimasto "molto colpito" dal "successo militare" degli USA in Iran.