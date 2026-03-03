Iran, Trump rompe con la Spagna: taglieremo scambi commerciali. E punge la Gran Bretagna

(Teleborsa) -minaccia di"La Nato si sta muovendo bene, così come la Germania, sul fronte della spesa militare", ha detto il Presidente Usa incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz.La Spagna invece "è l'unico Paese della Nato a non aver accettato" il tetto di spesa per la difesa al 5% del Pil. "Hanno detto che non possiamo usare le loro basi" nell'ambito dell'operazione contro l'Iran, ma "nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership", ha rincarato il presidente Usa.Dopo aver attaccato la Spagna, Trump si è detto "non contento" dell'atteggiamento della Gran Bretagna sull'Iran. "Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove possiamo atterrare", ha aggiunto. ""Sapevo che l'Iran avrebbe attaccato se non lo avessimo fatto noi", ha proseguito poi il tycoon che ha aggiunto: "Potrei aver forzato la mano di Israele" sull'Iran.Trump ha minimizzato la possibilità che il figlio dell'ultimo scià dell'Iran Reza Pahlavi possa assumere la guida del Paese, affermando di preferire che qualcuno dall'interno dell'Iran se ne occupi.Quanto ai prezzi del petrolioInfine, Trump, nel colloquio con Merz, ha sottolineato che "parleranno della Cina", dove "andrò presto"Trump a fine mese sarà impegnato nella sua prima visita in Cina dal presidente