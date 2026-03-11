Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:05
24.983 +0,11%
Dow Jones 18:05
47.388 -0,67%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

A New York corre Micron Technology

Migliori e peggiori
A New York corre Micron Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di microchip, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 410,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 424,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 438,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```