Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Ottima performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in rialzo attestandosi a 8.057,4.

Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8.178,3. Supporto stimato a 7.925,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.430,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
