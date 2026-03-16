Milano 17:35
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Dow Jones 20:01
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Chiusura in rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.862,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.008,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.814,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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