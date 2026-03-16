Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Chiusura in rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.862,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.008,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.814,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)