Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Sessione moderatamente positiva quella del 25 febbraio, per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi in salita a 8.559,1.
Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.612,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.452,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.772,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)