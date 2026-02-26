Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Sessione moderatamente positiva quella del 25 febbraio, per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi in salita a 8.559,1.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.612,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.452,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.772,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
