Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Giornata da dimenticare per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario del CAC 40 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7.752,3. Prima resistenza a 7.919. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7.696,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)