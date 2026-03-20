Milano 10:22
43.917 +0,49%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:22
10.084 +0,20%
Francoforte 10:22
22.954 +0,50%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Giornata da dimenticare per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario del CAC 40 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7.752,3. Prima resistenza a 7.919. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7.696,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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