Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo a 55.166.
Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 56.534,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 59.853,3, mentre il primo supporto è stimato a 53.215,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)