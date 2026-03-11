Milano 11:16
44.900 -0,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:16
10.332 -0,77%
Francoforte 11:16
23.655 -1,31%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Vendite diffuse sull'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.598,66 punti.
Condividi
```