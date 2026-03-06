Milano 11:02
44.537 -0,16%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:02
10.424 +0,09%
Francoforte 11:02
23.812 -0,02%

Madrid: scambi in positivo per Acciona Energia

Seduta positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che avanza bene dell'1,89%.
