Piazza Affari: calo per Amplifon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società leader nelle soluzioni uditive
, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Amplifon
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della big degli apparecchi acustici
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,41 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)