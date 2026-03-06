Milano 11:05
44.560 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:05
10.422 +0,08%
Francoforte 11:05
23.827 +0,05%

Piazza Affari: seduta euforica per Amplifon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società leader nelle soluzioni uditive, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Amplifon rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big degli apparecchi acustici, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,71 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,18. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,41.

