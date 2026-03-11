Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 101 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 98,55. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda produttrice di cavi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 103,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)