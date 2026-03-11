Milano
17:35
44.773
-0,95%
Nasdaq
18:12
24.971
+0,06%
Dow Jones
18:12
47.375
-0,69%
Londra
17:40
10.354
-0,56%
Francoforte
17:35
23.640
-1,37%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 18.28
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 marzo 2026 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la seduta a 264.415,63 punti, in calo dell'1,49%.
