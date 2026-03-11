Piazza Affari: si muove a passi da gigante Mediobanca

(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,05%.
La tendenza ad una settimana di Mediobanca
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della banca d'affari italiana
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,12 Euro. Supporto visto a quota 16,27. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)