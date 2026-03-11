Salvatore Ferragamo, migliora la redditività nel secondo semestre 2025 trainata dal canale DTC

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Progetto di Bilancio 2025 evidenziando un progressivo recupero della marginalità nella seconda parte dell'anno. Nonostante un contesto globale volatile e tensioni geopolitiche che hanno influenzato la domanda, la società ha registrato un miglioramento dellanel secondo semestre grazie alla crescita del(DTC), salito del 5,5% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2024.dell'esercizio 2025 si sono attestati a, segnando una flessione del 3,8% a cambi costanti. Tuttavia, la performance del secondo semestre, pari a 503 milioni di euro, ha mostrato una sostanziale stabilità operativa. Il(EBITDA) dell'intero esercizio è stato di, con un margine del 17,0%, mentre l'EBITDA del solo secondo semestre è risalito a 93 milioni di euro (18,5% di margine), superando i 73 milioni registrati nella prima metà dell'anno. L'ha riportato un valore negativo di, ma il dato del secondo semestre è tornato in positivo per 13 milioni, segnando un netto cambio di passo rispetto ai -16 milioni del primo semestre 2025.Sul, il Gruppo ha intensificato gli sforzi per valorizzare le icone del brand, come le calzature, e ha ampliato l'offerta nellacon nuovi successi commerciali come la. L'azienda sta portando avanti un processo di ottimizzazione della rete retail, puntando sui negozi ad alta produttività e sfruttando l'intelligenza artificiale per migliorare lo storytelling e le relazioni con i clienti.La(adjusted) al 31 dicembre 2025 rimane solida e positiva per 144 milioni di euro, pur risentendo di investimenti per 46 milioni destinati principalmente al rinnovamento del network distributivo.Per il, Salvatore Ferragamo punta a consolidare i risultati ottenuti nel canale DTC e ad accrescere la desiderabilità del marchio attraverso un allineamento strutturale tra design, comunicazione e distribuzione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il 23 aprile 2026, proponendo contestualmente l'autorizzazione all'e alla disposizione di