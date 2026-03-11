Salvatore Ferragamo, migliora la redditività nel secondo semestre 2025 trainata dal canale DTC

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo
ha approvato il Progetto di Bilancio 2025 evidenziando un progressivo recupero della marginalità nella seconda parte dell'anno. Nonostante un contesto globale volatile e tensioni geopolitiche che hanno influenzato la domanda, la società ha registrato un miglioramento della redditività
nel secondo semestre grazie alla crescita del canale di vendita diretta
(DTC), salito del 5,5% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2024.
I ricavi
dell'esercizio 2025 si sono attestati a 977 milioni di euro
, segnando una flessione del 3,8% a cambi costanti. Tuttavia, la performance del secondo semestre, pari a 503 milioni di euro, ha mostrato una sostanziale stabilità operativa. Il Risultato Operativo Lordo
(EBITDA) dell'intero esercizio è stato di 166 milioni di euro
, con un margine del 17,0%, mentre l'EBITDA del solo secondo semestre è risalito a 93 milioni di euro (18,5% di margine), superando i 73 milioni registrati nella prima metà dell'anno. L'Utile Netto adjusted d'esercizio
ha riportato un valore negativo di 3 milioni di euro
, ma il dato del secondo semestre è tornato in positivo per 13 milioni, segnando un netto cambio di passo rispetto ai -16 milioni del primo semestre 2025.
Sul fronte strategico
, il Gruppo ha intensificato gli sforzi per valorizzare le icone del brand, come le calzature Vara
e Tramezza
, e ha ampliato l'offerta nella pelletteria
con nuovi successi commerciali come la Soft bag
. L'azienda sta portando avanti un processo di ottimizzazione della rete retail, puntando sui negozi ad alta produttività e sfruttando l'intelligenza artificiale per migliorare lo storytelling e le relazioni con i clienti.
La posizione finanziaria netta
(adjusted) al 31 dicembre 2025 rimane solida e positiva per 144 milioni di euro, pur risentendo di investimenti per 46 milioni destinati principalmente al rinnovamento del network distributivo.
Per il 2026
, Salvatore Ferragamo punta a consolidare i risultati ottenuti nel canale DTC e ad accrescere la desiderabilità del marchio attraverso un allineamento strutturale tra design, comunicazione e distribuzione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il 23 aprile 2026, proponendo contestualmente l'autorizzazione all'acquisto
e alla disposizione di azioni proprie
