Turismo, agenti di viaggio chiedono ripristino voucher

(Teleborsa) - Alla vigilia della Borsa Mediterranea del Turismo
, in programma a Napoli da giovedì 12 a sabato 14 marzo, a fronte del numero molto alto di annullamenti di pacchetti di viaggio
per il Medio Oriente, l’AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio -
ha chiesto al Ministro del Turismo Daniela Santanché che sia ripristinato lo strumento dei voucher
allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori.
In questi giorni, le agenzie di viaggio hanno sostenuto spese enormi per fronteggiare il prolungamento forzato del soggiorno
e garantire il rimpatrio dei clienti bloccati, tanto nelle destinazioni direttamente coinvolte dalle ostilità, quanto in molte località dell’Oceano Indiano e del Far East, a causa della cancellazione dei voli. Fulvio Avataneo
, presidente AIAV, sottolinea che per le micro e piccole imprese del settore si profila il medesimo scenario già vissuto in epoca Covid
. "Durante il periodo pandemico è stato validamente utilizzato lo strumento dei voucher, che ha consentito ai viaggiatori di recuperare un credito da spendere per viaggi futuri, evitando agli operatori turistici l'esborso immediato ed oneroso di liquidità"£.