Kaleon, Equita avvia copertura con Buy e target price a 5 euro

(Teleborsa) -hasul titolo, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, con una raccomandazione "" e un target price diper azione. Il broker si attende per ilun fatturato di 23 milioni di euro (+6% YoY), un EBITDA di 6,1 milioni di euro (+11,4% YoY), un utile netto adj. di 2 milioni di euro (+32% YoY) e una cassa netta di 3,2 milioni di euro.Della società, quotata sia su Euronext Growth Milan che su Euronext Growth Paris, gli analisti apprezzano la: Kaleon è un first mover nella gestione professionale e asset-light dei siti di patrimonio culturale. Il modello combina operazioni centralizzate con un'offerta orientata all'esperienza del visitatore (biglietteria, food & beverage, ospitalità ed eventi), risultando altamente scalabile e replicabile in un contesto di mercato strutturalmente frammentato e sotto-gestito.Inoltre, viene apprezzata l': il turismo culturale rappresenta il segmento più dinamico del mercato turistico italiano, con una crescita attesa pari a +14% CAGR nel periodo 2024-28. La domanda è sostenuta da visitatori con maggiore capacità di spesa, da una minore stagionalità rispetto ad altre forme di turismo e da trend strutturali di lungo periodo legati all'evoluzione del turismo esperienziale.C'è positività anche sullei: i principali driver di crescita già incorporati nel modello - ampliamento dei servizi, introduzione del pricing dinamico, iniziative di cross-selling e rafforzamento della distribuzione internazionale - supportano un circa 7% CAGR dei ricavi e un circa 12% CAGR dell'EBITDA, con margini in progressiva espansione verso il ~30% e un rafforzamento della generazione di free cash flow a partire dal 2027.Equita vede infine un: una solida struttura finanziaria e un modello di gestione management-only posizionano Kaleon come naturale piattaforma nazionale e potenziale consolidatore nel settore del turismo culturale italiano, fortemente frammentato, con un potenziale upside strategico che riteniamo non pienamente riflesso nelle valutazioni correnti.