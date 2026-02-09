Kaleon, Equita avvia copertura con Buy e target price a 5 euro

(Teleborsa) - Equita
ha avviato la copertura
sul titolo Kaleon
, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, con una raccomandazione "Buy
" e un target price di 5,00 euro
per azione. Il broker si attende per il 2025
un fatturato di 23 milioni di euro (+6% YoY), un EBITDA di 6,1 milioni di euro (+11,4% YoY), un utile netto adj. di 2 milioni di euro (+32% YoY) e una cassa netta di 3,2 milioni di euro.
Della società, quotata sia su Euronext Growth Milan che su Euronext Growth Paris, gli analisti apprezzano la piattaforma scalabile nel turismo culturale italiano
: Kaleon è un first mover nella gestione professionale e asset-light dei siti di patrimonio culturale. Il modello combina operazioni centralizzate con un'offerta orientata all'esperienza del visitatore (biglietteria, food & beverage, ospitalità ed eventi), risultando altamente scalabile e replicabile in un contesto di mercato strutturalmente frammentato e sotto-gestito.
Inoltre, viene apprezzata l'esposizione a una nicchia in rapida crescita e resiliente
: il turismo culturale rappresenta il segmento più dinamico del mercato turistico italiano, con una crescita attesa pari a +14% CAGR nel periodo 2024-28. La domanda è sostenuta da visitatori con maggiore capacità di spesa, da una minore stagionalità rispetto ad altre forme di turismo e da trend strutturali di lungo periodo legati all'evoluzione del turismo esperienziale.
C'è positività anche sulle crescita organica visibile ed espansione dei margin
i: i principali driver di crescita già incorporati nel modello - ampliamento dei servizi, introduzione del pricing dinamico, iniziative di cross-selling e rafforzamento della distribuzione internazionale - supportano un circa 7% CAGR dei ricavi e un circa 12% CAGR dell'EBITDA, con margini in progressiva espansione verso il ~30% e un rafforzamento della generazione di free cash flow a partire dal 2027.
Equita vede infine un chiaro upside da piattaforma e consolidamento
: una solida struttura finanziaria e un modello di gestione management-only posizionano Kaleon come naturale piattaforma nazionale e potenziale consolidatore nel settore del turismo culturale italiano, fortemente frammentato, con un potenziale upside strategico che riteniamo non pienamente riflesso nelle valutazioni correnti.