Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 15.06
Parigi: rally per Accor
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Turismo
04 marzo 2026 - 13.00
Rialzo per il
Gruppo di servizi francese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,97%.
Titoli e Indici
Accor
+4,29%
