Turismo, dall'effetto lungo dei grandi eventi si prospetta un 2026 in crescita

(Teleborsa) -Dopo un 2025 di consolidamento, con occupate in media almeno 6 camere su 10 tra le disponibilità degli esercizi ricettivi, il 2026 si preannuncia in crescita, con unin hotel e strutture extralberghiere.È quanto emerge dall’ultima indagine svolta da ISNART per Unioncamere ed ENIT, nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, da cui emerge che la domanda è stata trainata dallaPer quanto riguarda iospitati dal nostro Paese nel biennio 2025-2026, ilha portato un chiaro(50% degli operatori), con un’onda lunga che ha coinvolto anche le vicine Marche e Umbria (dove il 30% degli operatori si dicono “soddisfatti” per i risultati ottenuti grazie al traino dell’evento). Per le, in attesa dei dati definitivi, le prime stime segnalano unper febbraio e prenotazioni anticipate intorno al 60% per i mesi successivi, a dimostrazione della coda lunga che i grandi eventi portano sul territorio, creando valore per le mete ospitanti., in particolare, segnalano come l’evento abbia già favorito unper la propria struttura, con indubbie ricadute in termini di brand per il "Sistema Italia".Dalle indagini svolte direttamente ai turisti in vacanza da Unioncamere-Isnart, si stimano quasi, tra ricettività ufficiale e mercato parallelo delle abitazioni private, che attivano sui territori un, tra spese di alloggio, ristorazione, trasporti locali e parcheggi, shopping, attività ludiche e culturali. Si conferma ladei flussi turistici, pari a circa 431 milioni di presenze stimate per il 2025 nelle nostre destinazioni (+0,6% sul 2024, +4,4% sul 2023).Unche investe di più rispetto al passato per viaggi ed esperienze in Italia: stimati(+3% sul 2024, +34% sul 2023). Larilasciata sul territorio per il turista straniero è di