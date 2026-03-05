Milano 12:05
45.553 +0,48%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:05
10.595 +0,26%
Francoforte 12:05
24.290 +0,35%

Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in gennaio

Unione Europea, Vendite dettaglio in gennaio su base annuale (YoY) +2%, in aumento rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +1,7%).
