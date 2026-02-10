Milano 17:35
USA, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) +2,4%, in calo rispetto al precedente +3,3%.

