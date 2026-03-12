3M scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto il colosso industriale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del gigante della manifattura ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 152 USD. Supporto a 147,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 156,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
