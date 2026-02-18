New York: calo per 3M

(Teleborsa) - Pressione sul colosso industriale
, che tratta con una perdita del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 166,1 USD. Primo supporto visto a 162,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 160,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)