Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:10
25.038 +1,36%
Dow Jones 18:10
49.856 +0,65%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: calo per 3M

Migliori e peggiori
New York: calo per 3M
(Teleborsa) - Pressione sul colosso industriale, che tratta con una perdita del 2,39%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 166,1 USD. Primo supporto visto a 162,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 160,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```