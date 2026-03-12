Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 47.238,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47.775,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 47.059.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)