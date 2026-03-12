Francoforte: scambi negativi per Aixtron

(Teleborsa) - Sottotono Aixtron , che passa di mano con un calo del 2,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a -3,12% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,43 Euro e primo supporto individuato a 31,41. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,45.



