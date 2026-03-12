Francoforte: scambi negativi per Aixtron
(Teleborsa) - Sottotono Aixtron, che passa di mano con un calo del 2,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a -3,12% del MDAX).
L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,43 Euro e primo supporto individuato a 31,41. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```