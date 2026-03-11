Milano 14:56
Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Aixtron, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
