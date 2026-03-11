Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Aixtron
, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Aixtron
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)