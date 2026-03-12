Hensoldt, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Brilla Hensoldt
, che passa di mano con un aumento del 5,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,61%, rispetto a -3,02% del MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo di Hensoldt
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 81,93 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 85,18, mentre il primo supporto è stimato a 78,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)