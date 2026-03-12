Parigi: movimento negativo per Accor

Gruppo di servizi francese

CAC40

Accor

indice di Parigi

big delle catene alberghiere

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,05%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)