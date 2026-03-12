Parigi: movimento negativo per Accor

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo di servizi francese
, che tratta con una perdita del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Accor
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della big delle catene alberghiere
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)