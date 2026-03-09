Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:58
24.628 -0,06%
Dow Jones 19:58
47.117 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: si concentrano le vendite su Accor
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo di servizi francese, che presenta una flessione del 3,72%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della big delle catene alberghiere suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
