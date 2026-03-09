Parigi: si concentrano le vendite su Accor

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo di servizi francese
, che presenta una flessione del 3,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della big delle catene alberghiere
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,05. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,97.
