Piazza Affari: in calo Mediobanca

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia
, che passa di mano con un calo del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo della banca d'affari italiana
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,36 Euro. Supporto a 16,01. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)