Piazza Affari: in calo Mediobanca

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano con un calo del 2,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo della banca d'affari italiana ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,36 Euro. Supporto a 16,01. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,71.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
