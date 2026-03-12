Piazza Affari: performance negativa per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,71% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,411 Euro. Primo supporto individuato a 3,271. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,551.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)