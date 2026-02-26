Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che lievita del 2,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di BFF Bank
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,606 Euro. Supporto stimato a 3,502. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)