Piazza Affari: si concentrano le vendite su Inwit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che mostra un decremento del 3,35%.
Lo scenario su base settimanale di Inwit
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Inwit
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,693 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,978. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,597.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)