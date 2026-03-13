Milano 9:19
43.939 -1,16%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:19
10.218 -0,84%
23.327 -1,11%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 12/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Aggressivo ribasso per l'indice nipponico, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,43%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.120,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54.857,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.008,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
