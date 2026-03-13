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Bath & Body Works, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Bath & Body Works, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,99%.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,02. Il peggioramento di Bath & Body Works è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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