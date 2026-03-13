Milano 17:35
44.317 -0,31%
Nasdaq 20:20
24.385 -0,61%
Dow Jones 20:20
46.642 -0,08%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,12% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 46.620,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,12% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 19:30 e scambia a 46.620,22 punti.
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