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Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,06% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 52.468,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,06% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,06% alle 19:30 e scambia a 52.468,49 punti.
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