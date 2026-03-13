Milano
15:09
44.620
+0,37%
Nasdaq
15:09
24.670
+0,56%
Dow Jones
15:09
46.877
+0,43%
Londra
15:09
10.329
+0,23%
Francoforte
15:09
23.625
+0,15%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 15.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 marzo 2026 - 15.00
In forte aumento l'
indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che con il suo +2,44% avanza a quota 414,51 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
+2,45%
Altre notizie
Eurozona: EURO STOXX Telecommunications, quotazioni alle stelle
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Telecommunications
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto