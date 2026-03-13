Milano 15:09
44.620 +0,37%
Nasdaq 15:09
24.670 +0,56%
Dow Jones 15:09
46.877 +0,43%
Londra 15:09
10.329 +0,23%
Francoforte 15:09
23.625 +0,15%

Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Telecommunications
In forte aumento l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che con il suo +2,44% avanza a quota 414,51 punti.
Condividi
```