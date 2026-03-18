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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
Perde terreno l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 410,78 punti, ritracciando dell'1,13%.
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