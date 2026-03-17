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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 415,49 punti.
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