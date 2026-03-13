Milano 16:55
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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Performance positiva per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,16% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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