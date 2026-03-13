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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care
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13 marzo 2026 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che continua la seduta a 815,68 punti, in calo dello 0,92%.
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