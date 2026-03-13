Londra: brillante l'andamento di Tesco

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , che avanza bene dell'1,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Tesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,885 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,771. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,999.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



