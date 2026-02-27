Milano 11:22
47.488 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:22
10.900 +0,49%
Francoforte 11:22
25.341 +0,21%

Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
Scambia in profit il leader mondiale dell'argento, che lievita del 3,36%.
Condividi
```