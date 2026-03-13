Male Newmont sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - In forte ribasso la società mineraria, che mostra un -3,98%.
Lo scenario su base settimanale di Newmont rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Newmont mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 107,7 USD con area di resistenza individuata a quota 113,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 105,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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