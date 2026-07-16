Milano 16:31
52.088 -0,62%
Nasdaq 16:31
29.265 -0,81%
Dow Jones 16:31
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Londra 16:31
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Francoforte 16:31
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Petrolio a 80,12 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 80,12 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 80,12 dollari per barile alle 15:40.
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