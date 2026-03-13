Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo specializzato nella produzione di cavi , con una flessione del 2,63%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico dell' azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 99,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 97,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 102,2.



