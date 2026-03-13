Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una flessione del 2,63%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 99,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 97,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 102,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```