Piazza Affari: movimento negativo per Mediobanca
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano con un calo del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,42 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,67. Il peggioramento della banca d'affari italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
