Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Enel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo energetico , con una variazione percentuale del 2,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il più grande operatore elettrico d'Italia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Enel è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



