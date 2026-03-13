Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Enel
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo energetico, con una variazione percentuale del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il più grande operatore elettrico d'Italia rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Enel è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,81 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
